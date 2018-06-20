Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 228,05 lira, en düşük 162,50 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,12 artarak 86 milyon 747 bin 481 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 228,05 lira, en düşük saat 03.00'te 162,50 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 203,03 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 205,58 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 225,66 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.
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