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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 228,07 lira, en düşük 164,45 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,85 artarak 90 milyon 93 bin 81 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 228,07 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 164,45 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 205,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 207,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 228,05 lira, en düşük 162,50 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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