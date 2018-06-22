Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 226,52 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,94 azalarak 71 milyon 222 bin 382 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 226,52 lira, en düşük saat 15.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184,75 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 185,81 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 228,07 lira, en düşük 164,45 liradan işlem gördü.

