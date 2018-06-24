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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 223,90 lira, en düşük 139,39 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,10 artarak 78 milyon 366 bin 426 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 223,90 lira, en düşük saat 05.00'te 139,39 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 182,78 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 185,28 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 227,03 lira, en düşük 116,63 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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