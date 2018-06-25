Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,27 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,14 artarak 79 milyon 262 bin 410 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 225,27 lira, en düşük saat 18.00 ve 19.00'da 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186,08 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 187,14 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 223,90 lira, en düşük 139,39 liradan işlem gördü.

