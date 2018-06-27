Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,60 lira, en düşük 98,70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,20 azalarak 79 milyon 612 bin 951 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 225,60 lira, en düşük saat 07.00'de 98,70 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 186,67 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 187,82 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 225,53 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.

