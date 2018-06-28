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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 221,54 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 artarak 83 milyon 361 bin 964 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 221,54 lira, en düşük saat 13.00'te 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 188,46 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 191,41 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 225,60 lira, en düşük 98,70 liradan işlem gördü.

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EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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