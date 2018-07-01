FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,73 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,60 artarak 86 milyon 914 bin 422 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 225,73 lira, en düşük saat 07.00'de 130 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,48 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 199,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 229,78 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.

PARTNERZehra tatildeZehra tatilde
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecekSandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek
'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyatları Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) EPİAŞ spot piyasa

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

Emeklilere zam müjdesi! O sınır belli oldu

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Konutta 2 aylık alım fırsatı devam ediyor

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.