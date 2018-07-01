Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 225,73 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,60 artarak 86 milyon 914 bin 422 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 225,73 lira, en düşük saat 07.00'de 130 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,48 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 199,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 229,78 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.

