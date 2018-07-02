Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 227,14 lira, en düşük 141 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,29 azalarak 86 milyon 665 bin 44 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 227,14 lira, en düşük saat 04.00'te 141 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,54 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 201,25 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 225,73 lira, en düşük 130 liradan işlem gördü.

