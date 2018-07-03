Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 225,16 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,28 azalarak 83 milyon 816 bin 40 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 225,16 lira, en düşük saat 12.00'de 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 195,89 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 197,83 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 227,14 lira, en düşük 141 liradan işlem gördü.

