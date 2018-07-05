Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 229,98 lira, en düşük 149,85 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,28 azalarak 91 milyon 72 bin 300 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 229,98 lira, en düşük saat 05.00'te 149,85 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 207,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 209,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 199,5 lira, en düşük 153 liradan işlem gördü.

