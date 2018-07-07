Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 228,09 lira, en düşük 149,29 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,17 azalarak 76 milyon 975 bin 497 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 228,09 lira, en düşük saat 06.00'da 149,29 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 202,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 202,85 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 218,79 lira, en düşük 141 lira liradan işlem gördü.
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