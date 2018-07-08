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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 231,27 lira, en düşük 145,34 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24 artarak 95 milyon 463 bin 972 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 231,27 lira, en düşük saat 06.00'da 145,34 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 215,08 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 217,44 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 228,09 lira, en düşük 149,29 lira liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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