Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 248,7 lira, en düşük 182 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,29 artarak 98 milyon 517 bin 145 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 248,7 lira, en düşük saat 06.00'da 182 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 217,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 220,32 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 232,57 lira, en düşük 193,99 lira liradan işlem gördü.

