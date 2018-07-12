Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 225,80 lira, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,98 azalarak 87 milyon 560 bin 763 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 225,80 lira, en düşük saat 05.00'te 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 201,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 203,36 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 229,99 lira, en düşük 182,14 liradan işlem gördü.

