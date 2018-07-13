Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,80 lira, en düşük 174,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,57 artarak 89 milyon 816 bin 210 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 218,80 lira, en düşük saat 06.00'da 174,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 201,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 202,86 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 225,80 lira, en düşük 150 liradan işlem gördü.

