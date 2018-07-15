İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,78 lira, en düşük 174,02 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,4 artarak 96 milyon 830 bin 189 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 245,78 lira, en düşük saat 06.00'da 174,02 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 212,80 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 245,19 lira, en düşük 124,00 liradan işlem gördü.
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EPDK ikinci başkanlığına atama
Dolar ne kadar, kaç TL? (15 Temmuz dolar fiyatları)
'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek
Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti
Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (14 Temmuz 2018)
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum