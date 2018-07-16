Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 245,27 lira, en düşük 180,99 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,49 artarak 100 milyon 212 bin 921 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 245,27 lira, en düşük saat 06.00'da 180,99 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 217,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 220,22 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 245,78 lira, en düşük 174,02 liradan işlem gördü.
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