ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 247,66 lira, en düşük 182,04 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,6 artarak 101 milyon 813 bin 513 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 247,66 lira, en düşük saat 06.00'da 182,04 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 216,60 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 218,71 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 245,27 lira, en düşük 180,99 liradan işlem gördü.

