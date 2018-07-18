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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 239,56 lira, en düşük 179,02 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,06 azalarak 100 milyon 727 bin 692 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 239,56 lira, en düşük saat 06.00'da 179,02 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 214,26 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 212,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 247,66 lira, en düşük 182,04 liradan işlem gördü.

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EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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