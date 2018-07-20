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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 244,99 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,02 azalarak 91 milyon 410 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'te 244,99 lira, en düşük saat 06.00'da 124,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 205,23 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 205,75 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 245,16 lira, en düşük 182,03 liradan işlem gördü.

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