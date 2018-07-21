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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 246,54 lira, en düşük 124 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,12 azalarak 78 milyon 504 bin 613 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 246,54 lira, en düşük saat 06.00'da 124,00 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 195,22 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,7 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 244,99 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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