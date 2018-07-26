Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 249,67 lira, en düşük 184,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,96 azalarak 103 milyon 30 bin 83 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 249,67 lira, en düşük saat 06.00'da 184,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 222,32 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 224,75 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 247,70 lira, en düşük 188,78 liradan işlem gördü.

