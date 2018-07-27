Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 221,26 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,31 azalarak 91 milyon 373 bin 406 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 221,26 lira, en düşük saat 06.00'da 124,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 205,67 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 206,55 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 249,67 lira, en düşük 184,99 liradan işlem gördü.

