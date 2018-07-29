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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 250,52 lira, en düşük 169,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,61 artarak 98 milyon 949 bin 802 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 250,52 lira, en düşük saat 06.00'da 169,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 215,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 218,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 229,84 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.

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