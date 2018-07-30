ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 253,79 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 109 milyon 431 bin 559 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 253,79 lira, en düşük saat 06.00'da 124,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 227,55 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 250,52 lira, en düşük 169,99 liradan işlem gördü.

