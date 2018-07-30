ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 253,79 lira, en düşük 124,01 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 109 milyon 431 bin 559 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 253,79 lira, en düşük saat 06.00'da 124,01 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 227,55 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 250,52 lira, en düşük 169,99 liradan işlem gördü.
Taksilere kamera takılması kararına mahkemeden iptal
Bankaların kârı dudak uçuklattı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum