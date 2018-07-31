Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310,40 lira, en düşük 185 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,6 artarak 125 milyon 414 bin 273 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 310,40 lira, en düşük saat 06.00'da 185 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264,98 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 258,18 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 253,79 lira, en düşük 124,01 liradan işlem gördü.

