Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302,55 lira, en düşük 247,13 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,12 azalarak 130 milyon 153 bin 38 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 302,55 lira, en düşük saat 03.00'te 247,13 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 270,80 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306,40 lira, en düşük 174,89 liradan işlem gördü.

