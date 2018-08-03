Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298,10 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,93 azalarak 121 milyon 125 bin 989 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 298,10 lira, en düşük saat 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266,10 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 267,27 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 302,55 lira, en düşük 247,13 liradan işlem gördü.

