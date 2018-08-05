İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319,04 lira, en düşük 180,27 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14 artarak 134 milyon 370 bin 981 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 319,04 lira, en düşük saat 02.00'de 180,27 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281,45 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 289,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305,74 lira, en düşük 171,26 liradan işlem gördü.

