FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,54 lira, en düşük 243,79 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,27 azalarak 132 milyon 660 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 313,54 lira, en düşük saat 06.00'da 243,79 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 286,57 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319,04 lira, en düşük 180,27 liradan işlem gördü.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtıViaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı
Niğde'de topraksız çilek üretimiNiğde'de topraksız çilek üretimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Altın hesapları rekora doymuyor

Altın hesapları rekora doymuyor

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Kamuya 67 bin yeni personel alınacak! (Hangi kurum kaç kişi alacak?)

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

Niğde'de topraksız çilek üretimi

Niğde'de topraksız çilek üretimi

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

TGDF’den tarımın 100 günlük eylem planına güçlü destek

TGDF’den tarımın 100 günlük eylem planına güçlü destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.