Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,21 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,25 azalarak, 120 milyon 534 bin 157 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 304,21 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 275,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 279,58 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303,65 lira, en düşük 230,08 liradan işlem gördü.

