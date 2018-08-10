Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,92 lira, en düşük 225,01 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,58 artarak, 123 milyon 342 bin 71 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313,92 lira, en düşük saat 04.00'te 225,01 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 297,93 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 299,76 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304,21 lira, en düşük 170 liradan işlem gördü.
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