Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira, en düşük 172,46 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,95 azalarak, 112 milyon 306 bin 425 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 330 lira, en düşük saat 03.00'te 172,46 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291,66 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,95 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,92 lira, en düşük 225,01 liradan işlem gördü.

