FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira, en düşük 172,46 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,95 azalarak, 112 milyon 306 bin 425 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 330 lira, en düşük saat 03.00'te 172,46 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291,66 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,95 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,92 lira, en düşük 225,01 liradan işlem gördü.

PARTNERAşık oldu herkes onu tanıdıAşık oldu herkes onu tanıdı
MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtıMediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı
Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyorTüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

MediaMarkt 69'uncu mağazasını açtı

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.