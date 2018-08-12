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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 368,68 lira, en düşük 170,42 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,98 artarak, 153 milyon 842 bin 553 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 368,68 lira, en düşük saat 03.00'te 170,42 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 326,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 335,31 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 330 lira, en düşük 172,46 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ EPİAŞ Spot piyasada elektrik fiyatları

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