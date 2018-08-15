Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 340,95 lira, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,49 azalarak, 139 milyon 737 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 340,95 lira, en düşük saat 06.00'da 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 330,59 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 349,68 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

