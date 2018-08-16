Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 346,12 lira, en düşük 265 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,97 azalarak, 138 milyon 389 bin 069 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 346,12 lira, en düşük saat 06.00'da 265 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 329,42 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,23 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340,95 lira, en düşük 225 liradan işlem gördü.

