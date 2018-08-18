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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336,16 lira, en düşük 123,33 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,79 azalarak 104 milyon 647 bin 392 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 336,16 lira, en düşük saat 06.00'da 123,33 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290,99 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,52 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 339,87 lira, en düşük 217,74 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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