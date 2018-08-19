Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336,56 lira, en düşük 107,82 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,54 artarak 118 milyon 826 bin 563 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 336,56 lira, en düşük saat 07.00'de 107,82 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295,66 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 299,81 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336,16 lira, en düşük 123,33 liradan işlem gördü.

