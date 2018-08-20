Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336,62 lira, en düşük 155,17 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,67 azalarak 97 milyon 821 bin 762 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 336,62 lira, en düşük saat 08.00'de 155,17 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283,06 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 283,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336,56 lira, en düşük 107,82 liradan işlem gördü.

