Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337,75 lira, en düşük 131,90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,52 artarak 99 milyon 314 bin 943 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 337,75 lira, en düşük saat 07.00'de 131,90 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285,75 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 289,54 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336,62 lira, en düşük 155,17 liradan işlem gördü.

