Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345,11 lira, en düşük 118,86 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,96 azalarak 100 milyon 132 bin 132 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 345,11 lira, en düşük saat 07.00'de 118,86 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286,58 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 291,14 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338,33 lira, en düşük 110,08 liradan işlem gördü.
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