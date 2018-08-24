Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343,62 lira, en düşük 152,69 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,42 artarak 108 milyon 567 bin 893 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 343,62 lira, en düşük saat 06.00'da 152,69 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301,30 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 303,86 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345,11 lira, en düşük 118,86 liradan işlem gördü.
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