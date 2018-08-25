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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 341,59 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,71 artarak 112 milyon 603 bin 237 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 341,59 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 315,51 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343,62 lira, en düşük 152,69 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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