Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 350,65 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,3 artarak 153 milyon 551 bin 621 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 350,65 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325,53 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,40 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 341,59 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

