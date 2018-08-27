Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 355,48 lira, en düşük 229,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,51 azalarak 145 milyon 80 bin 563 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 355,48 lira, en düşük saat 06.00'da 229,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 328,62 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 330,74 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350,65 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

