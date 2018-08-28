Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 362,96 lira, en düşük 230 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,29 artarak 157 milyon 119 bin 362 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 362,96 lira, en düşük saat 06.00'da 230 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 340,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 344,13 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 355,48 lira, en düşük 229,99 liradan işlem gördü.
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