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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 355,43 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,9 azalarak 133 milyon 778 bin 365 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 355,43 lira, en düşük saat 06.00'da 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 324,66 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 327,08 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 362,96 lira, en düşük 230 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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