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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 366,90 lira, en düşük 230 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,97 artarak 153 milyon 810 bin 162 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15:00'te 366,90 lira, en düşük saat 04:00 ve 06:00'da 230 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 335,09 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 340,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 355,43 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

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