Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 356,95 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,51 azalarak 140 milyon 722 bin 210 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 356,95 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 327,68 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 331,21 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 366,90 lira, en düşük 230 liradan işlem gördü.

